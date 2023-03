Eine Frau und drei Männer bei Strasburger Bürgermeisterwahl

Eine Frau und drei Männer treten zur Bürgermeisterwahl in Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Wie eine Sprecherin der Wahlleitung in Strasburg am Freitag sagte, wurden alle vier Bewerber zur Wahl am 23. April zugelassen. Die Wahl ist nötig, weil die bisherige Verwaltungschefin Heike Hammermeister-Friese (CDU) im November 2022 bei einem Bürgerentscheid vorzeitig abgewählt worden war.

Strasburg (dpa/mv). Eine Frau und drei Männer treten zur Bürgermeisterwahl in Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Wie eine Sprecherin der Wahlleitung in Strasburg am Freitag sagte, wurden alle vier Bewerber zur Wahl am 23. April zugelassen. Die Wahl ist nötig, weil die bisherige Verwaltungschefin Heike Hammermeister-Friese (CDU) im November 2022 bei einem Bürgerentscheid vorzeitig abgewählt worden war.

Bei den Kandidaten handelt sich um Livia Meier (Initiative für Strasburg) und die drei Einzelbewerber Falk Böhme, Nico Jahnke und Klemens Kowalski. Meier, die auch von der CDU unterstützt wird, sitzt bereits in der Stadtvertretung, wie auch der 25-jährige Jahnke.

In der Stadtvertretung hat die CDU vier Sitze, zwei Bürgerinitiativen und die Linke je drei Sitze, die SPD zwei und die AfD einen. Die Altersspanne der vier Kandidaten reicht von 25 bis 55 Jahren. In Strasburg, der einzigen Uckermark-Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, leben rund 4500 Menschen.

