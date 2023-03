Benjamin Lang wird Interimsrektor der HMT Rostock

Die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) bekommt eine neue Leitung. Ab 1. April werde Benjamin Lang übergangsweise neuer Rektor, teilte die HMT am Donnerstag mit. Der jetzige Rektor, Reinhard Schäfertöns, beende seine Tätigkeit nach zweieinhalb Jahren vorzeitig Ende März. Die Position sei neu ausgeschrieben worden und das Auswahlverfahren laufe. Die Amtszeit der neuen Rektorin beziehungsweise des neuen Rektors, die regulär vier Jahre beträgt, soll zum Wintersemester 2023/24 beginnen.

Lang ist den Angaben zufolge seit 2018 Professor für Musiktheorie und Komposition an der Hochschule und seit 2019 Sprecher des Instituts für Musik. Zuvor unterrichtete er demnach an Musikhochschulen etwa in Hannover, Bremen, Osnabrück, Lüneburg, Zürich und Berlin. Seine Kompositionen würden international aufgeführt.

