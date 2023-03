Usedomer Seebäder künftig mit einheitlicher Kurabgabe

In acht Seebädern auf der Urlaubsinsel Usedom können Besucherinnen und Besucher ab April eine einheitliche Kurkarte nutzen. Die einheitliche Abgabe werde künftig 2,70 Euro pro Übernachtung beziehungsweise Aufenthalt in der Hauptsaison und 2,00 Euro in der Nebensaison betragen, teilte die Usedom Tourismus GmbH am Donnerstag mit. Kinder unter sechs Jahren seien befreit.