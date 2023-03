Geldtransport-Raub: Polizei vermutet organisierte Bande

Der Überfall auf einen Geldtransporter in Vorpommern ist nach Einschätzung der Polizei durch professionell organisierte Kriminelle verübt worden. Dafür spreche die ausgeklügelte Vorbereitung der Tat und das Geschehen danach, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. So waren erst kurz vor dem Raubüberfall am Morgen extra massive Betonquader auf der Auffahrt von der Bundesstraße 111 zur Autobahn 20 bei Gützkow aufgestellt worden. Diese hätten die Täter genutzt, um den Geldtransporter davor zum Anhalten zu zwingen.