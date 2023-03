Die Linke sieht nach den Erfahrungen mit Corona- und Energie-Krise Handlungsbedarf für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Es habe sich gezeigt, an welchen Stellen nachjustiert werden müsse, erklärte der Landtagsabgeordnete Dirk Bruhn am Mittwoch anlässlich der dreitägigen Winterklausur seiner Fraktion in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). An der Beratung hatte auf Einladung auch Innenminister Christian Pegel vom Linke- Koalitionspartner SPD teilgenommen.

Landtag Linksfraktion will Teilhabe in Kommunen stärken

„Kritische Infrastruktur muss in der Hand von Kommunen bleiben und falls diese in den letzten Jahren veräußert wurde, werden wir Regelungen finden, wie diese wieder krisenfest unter kommunale Verantwortung gestellt werden kann“, kündigte Bruhn an. Dazu zählten Wasser- und Energieversorgung.

Zudem habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass neben dem klassischen Debattieren in Gemeinderäumen hybride Sitzungen und Videokonferenzen durchaus zukunftsweisende Modelle seien. „Spätestens mit der Novellierung der Kommunalverfassung im kommenden Jahr werden wir den Kommunen und Kreisen ermöglichen, ihre Gremiensitzungen rechtssicher in hybrider Form abzuhalten“, sagte Bruhn. Die Opposition im Landtag hatte bereits mehr Tempo dabei gefordert.

Fraktionschefin Jeannine Rösler kündigte an, die Teilhabe in den Kommunen stärken zu wollen. „Wir verstehen Kommunalpolitik als Auftrag, Angebote zu unterbreiten, die die Lebenssituation in den Gemeinden, Städten und Dörfern verbessern. Die Einwohnerinnen und Einwohner, Initiativen, Vereine und Verbände, die am besten wissen, was in ihrer Region funktioniert und was nicht, wo der Schuh drückt und welche Potenziale es gibt, sollten einen möglichst großen Spielraum haben, sich zu beteiligen und mitzuentscheiden“, sagte sie.

Zudem hob sie die Bedeutung eines effektiven Klimaschutzes hervor. Nach dem Willen der Linken soll in jeder größeren Kommune und in möglichst jedem Amt ein vom Land unterstütztes Energiemanagement aufgebaut werden. Auf diese Weise könnten Einsparpotenziale ausfindig gemacht und Klimaschutzmaßnahmen entwickelt werden. „Auf zielgerichtete Beratung und Unterstützung sind gerade ehrenamtlich geführte Gemeinden angewiesen“, sagte Rösler.

