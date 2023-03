Landrat zu Gast bei CDU-Parteichef in Berlin

Der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann und der Greifswalder Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (beide CDU) haben sich in Berlin mit CDU-Parteichef Friedrich Merz zur Zuwanderungspolitik ausgetauscht. „Unsere Landräte und Bürgermeister geraten durch die ungesteuerte Zuwanderungspolitik linker Parteien derzeit massiv an ihre kommunalen Kapazitätsgrenzen“, schrieb Amthor am Mittwoch in einem Facebook-Beitrag.