Minister: Trotz Preisbremsen weiter Energie sparen

Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat die Bevölkerung auch nach Einführung der Energiepreisbremsen zum Energiesparen aufgerufen. Es gehe „um die gemeinsame Unterstützung, Deutschland unabhängiger von Energieimporten zu machen“, teilte er am Dienstag mit.

Schwerin (dpa/mv). Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat die Bevölkerung auch nach Einführung der Energiepreisbremsen zum Energiesparen aufgerufen. Es gehe „um die gemeinsame Unterstützung, Deutschland unabhängiger von Energieimporten zu machen“, teilte er am Dienstag mit.

Ab Mittwoch wirken laut Mitteilung seines Ministeriums Energiepreisbremsen für Bezieher von Strom, Gas und Wärme. Diese würden rückwirkend auch für die ersten zwei Monate des Jahres berechnet. Verbraucher brauchten in der Regel nicht aktiv zu werden. Bei direkten Kunden kämen die Entlastungen über niedrigere Abschläge an. Mieter erhielten die Entlastungen in der Regel mit der Betriebskostenabrechnung.

Maßgeblich seien gedeckelte Preise je Kilowattstunde für Strom (40 Cent), Erdgas (12 Cent) und Fernwärme (9,5 Cent). Diese gelten demnach für 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs. Seit Mitte Februar können kleinere und mittlere Unternehmen zudem beim Land Härtefallhilfen für besonders hohe Energiekosten im Jahr 2022 beantragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern