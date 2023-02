Bahn modernisiert Bahnhof Rostock-Bramow: Lärm auch nachts

Die Deutsche Bahn weist wegen Bauarbeiten in Rostock auf Auswirkungen am Bahnhof Rostock-Bramow hin. Derzeit verstärke man dort die Arbeiten, weshalb es vereinzelt auch nachts zu Lärm kommen könne, teilte die Bahn am Dienstag mit. „Der Einsatz von Rammgeräten, Maschinen für Beton- und Verdichtungsarbeiten sowie Baggern erzeuge vorübergehend Lärm und Erschütterungen.“