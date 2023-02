48.000 junge Menschen können Energiepauschale beantragen

Geldscheine im Wert von fünf, zehn, zwanzig, fünfzig und hundert Euro stecken in einem Geldbeutel.

Bis zu 48.000 junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können bald die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen. Das bundesweite Online-Antragsverfahren startet nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten am 15. März. „Ziel ist ein schlankes und vor allem schnelles Verfahren - sobald der Antrag auf der bundesweiten zentralen Plattform gestellt ist, sollen Bearbeitung und Auszahlung automatisiert erfolgen“, erklärt Wissenschaftsministerin Bettina Martin. Für die Beantragung benötigen die Studierenden und Fachschüler entweder eine Bund-ID und einen Online-Ausweis oder ein Elster-Zertifikat.