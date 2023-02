Gang im Parkhaus verwechselt: Fünf Wagen beschädigt

In einem Rostocker Parkhaus hat eine Rentnerin mit ihrem Auto vier andere Fahrzeuge demoliert, weil sie mit der Technik nicht klarkam. Dabei entstand am Montag ein Schaden von knapp 13.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 74-Jährige wollte mit dem Auto mit Automatik-Getriebe in dem Parkhaus im Stadtteil Lütten Klein eigentlich rückwärts aus ihrer Parklücke hinausfahren, schoss aber vorwärts gegen zwei andere Autos.