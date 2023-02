Angriff auf schwedische Jugendliche: Verdächtige ermittelt

Nach einem Angriff auf mehrere jugendliche Mitglieder einer schwedischen Fußballmannschaft in Rostock hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige identifiziert. Ein 38-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn hatten die Jugendlichen Mitte Februar bei einem vermeintlichen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt beobachtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung kam es dann außerhalb des Ladens zu mehreren Angriffen auf einzelne Jugendliche der Gruppe. Verletzt wurde niemand. Ob die Jugendlichen tatsächlich versucht hatten, etwas zu klauen, ist derzeit unklar, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittlungen dauern an.