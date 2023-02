Institut für Ostseeforschung: Zielinski neuer Direktor

Der Meeresphysiker Oliver Zielinski wird neuer Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) überreichte dem 52-Jährigen am Dienstag in Schwerin die Ernennungsurkunde. Am Mittwoch tritt er sein neues Amt an und löst damit Helge Arz ab, der das Institut nach dem Abschied des langjährigen Leiters Ulrich Bathmann für ein Jahr als Interimsdirektor führte.

Schwerin/Rostock (dpa/mv). Der Meeresphysiker Oliver Zielinski wird neuer Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) überreichte dem 52-Jährigen am Dienstag in Schwerin die Ernennungsurkunde. Am Mittwoch tritt er sein neues Amt an und löst damit Helge Arz ab, der das Institut nach dem Abschied des langjährigen Leiters Ulrich Bathmann für ein Jahr als Interimsdirektor führte.

Das IOW sei ein Leuchtturm in der Forschungslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns und international im Bereich der Meeresforschung hoch anerkannt, betonte Martin. Mit Professor Zielinski übernehme ein herausragender Wissenschaftler die Leitung, der mit seiner gleichzeitigen Berufung zum Professor für Erdsystemforschung an der Universität Rostock auch in der Lehre eine Bereicherung darstelle. „Für die Studierenden im Land bietet dieses Vorgehen zusätzliche Möglichkeiten, an neuesten Technologien und Forschungsansätzen ausgebildet zu werden“, sagte Martin. Zudem stärke diese Doppelfunktion von Anfang an die Kooperation zwischen den Einrichtungen zum beiderseitigen Vorteil.

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit am IOW und darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden neue Erkenntnisse und innovative Methoden hervorzubringen, die den Schutz sowie auch die nachhaltige Nutzung der Ostsee stärken“, erklärte Zielinski. Der Experte für Umweltphysik aquatischer Ökosysteme war bislang als Professor für Marine Sensorsysteme an der Universität Oldenburg in Niedersachsen tätig. Zielinski kündigte an, die Erforschung flacher Küstenzonen vorantreiben zu wollen. „Dieser Übergangsbereich zwischen Land und Meer, zu dem wir am IOW aktuell einen neuen Forschungsfokus aufbauen, hat weitreichenden Einfluss auf das gesamte Meeresökosystem“, sagte er.

Ziel sei es, Küstenmeere als Ganzes zu begreifen. Ein wichtiger Schlüssel sei die Entwicklung innovativer Methoden, insbesondere auf dem Gebiet autonomer Systeme und mariner Observatorien. Auch in seiner bisherigen Tätigkeit hat Zielinski den Angaben zufolge der Verbindung von Umweltforschung mit Künstlicher Intelligenz große Aufmerksamkeit geschenkt.

