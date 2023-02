Aktuelle Stunde im Bundestag zu Vorgängen um Nord Stream 2

Die Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern rund um den Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 werden in dieser Woche auch den Bundestag beschäftigen. Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. „Das ist eine Situation, die wirklich den Geist einer Bananenrepublik atmet“, sagte ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frei am Dienstag in Berlin. „Wir haben hier in höchstem Maße dubiose Vorgänge. Die müssen aufgeklärt werden“, betonte der CDU-Abgeordnete. „Aus meiner Sicht hat das eine Dimension erreicht, die nicht mehr rein landespolitisch ist.“