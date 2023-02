Gutachter geht von Brandstiftung bei Feuer in Lagerhalle aus

Nach dem Brand einer 30 Meter langen Lagerhalle in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach den Verursachern des Brandes. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hat ein Gutachter die Ruine untersucht und zwei voneinander unabhängige Ausbruchstellen für die Flammen gefunden. Damit wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

Strasburg (dpa/mv). Nach dem Brand einer 30 Meter langen Lagerhalle in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach den Verursachern des Brandes. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hat ein Gutachter die Ruine untersucht und zwei voneinander unabhängige Ausbruchstellen für die Flammen gefunden. Damit wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

Die etwa 300 Quadratmeter große Lagerhalle am Ortsrand war am frühen Montagmorgen abgebrannt. Der Schaden war auf etwa 50.000 Euro geschätzt worden, verletzt wurde niemand. Ein Zusammenhang mit weiteren Bränden in der Region wird geprüft.

So war im April 2022 das denkmalgeschützte Kulturhaus in Strasburg ebenfalls in Brand gesetzt worden und niedergebrannt. Auch in diesem Fall werden die Brandstifter noch gesucht. Der Schaden war in dem Fall auf 3,5 Millionen Euro geschätzt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern