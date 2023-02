Polizist wird bei Einsatz in den Arm gebissen

Ein Ruhestörer soll bei einem Polizeieinsatz in Gorlosen (Ludwigslust-Parchim) einen Beamten in den Arm gebissen haben. Der Fall ereignete sich am Sonntagmorgen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Nachbarn hatten demnach die Beamten gerufen, da sie laute Musik und Krach hörten und sahen, wie der 33-jährige Mieter mit dem Baseballschläger seinen Motorroller zerstörte. Die Polizisten hätten den Mann darauf hingewiesen, dass so ein Lärm unzulässig sei. Der 33-Jährige habe zunächst ruhig reagiert und erklärt, er sei „wegen Drogenentzugs in einem psychischen Ausnahmezustand.“