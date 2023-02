Zweiter Heizkostenzuschuss für 24.500 Haushalte in MV

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung.

Rund 24.500 wohngeldberechtigte Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten einen weiteren Heizkostenzuschuss. Mit der am Dienstag beginnenden Auszahlung würden mehr als zwölf Millionen Euro ausgereicht, teilte Innen- und Bauminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Schwerin mit. Zur Dämpfung der massiv gestiegenen Energiekosten würden Ein-Personen-Haushalte mit Wohngeld 415 Euro erhalten. Für Zwei-Personen-Haushalte gebe es 540 Euro, für jedes weitere Haushaltsmitglied zusätzlich 100 Euro. „Es ist nicht nötig, einen Antrag zu stellen. Die Zahlung erfolgt automatisch“, betonte Pegel. Sie wird vollständig vom Bund finanziert.