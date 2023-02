Ost-Regierungschefs beraten über Fachkräftesicherung

Auf einer Fachkräftekonferenz Ost wollen die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer am Montag (15.00 Uhr) in Schwerin mit Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Arbeitsagenturen über die Sicherung des Berufsnachwuchses beraten. Nach der Massenarbeitslosigkeit um die Jahrtausendwende sieht sich die Wirtschaft nun auch in Ostdeutschland zunehmend mit dem Problem fehlender Fachkräfte konfrontiert. Immer häufiger können Stellen nicht besetzt werden, weil Bewerber fehlen.