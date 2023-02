Lebensbedrohlich Verletzter in entdeckt: Zeugen gesucht

Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten Mannes in der Nähe eines Clubs in Rostock sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann wurde in der Nacht zum Samstag von Zeugen hilflos an einer Bushaltestelle in der Südstadt entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung geworden sein. Die Polizei suche nun Zeugen, die vor allem zwischen 1.00 und 2.00 Uhr in der Nähe des Clubs und der Bushaltestelle waren.