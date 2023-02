Über 1000 Menschen demonstrierten gegen Ukraine-Krieg

Rund 1000 Menschen haben laut Polizei am Samstag in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern für ein Ende des Ukraine-Krieges demonstriert. In Neubrandenburg versammelten sich den Angaben zufolge rund 650 Demonstranten unter dem Motto „Für Frieden in Europa. Schickt Diplomaten statt Waffen“, wie die Polizei mitteilte. In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bildeten demnach rund 200 Personen einen Menschenkette, in Stralsund 80 und in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) 55. Zwischenfälle habe es keine gegeben.