Auszeichnungen für Claudine Vita und Jette Müller

Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg und Wasserspringerin Jette Müller vom Wasserspringerclub Rostock gehören zu den zehn Sportlerinnen und Sportlern, die am Samstag in Linstow (Kreis Rostock) mit der Sportplakette des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden sind. Die Plakette würdigt besonderes ehrenamtliches Engagement und herausragenden sportlichen Erfolg bei wichtigen Wettkämpfen.

Claudine Vita aus Deutschland in Aktion.

Linstow (dpa/mv). Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg und Wasserspringerin Jette Müller vom Wasserspringerclub Rostock gehören zu den zehn Sportlerinnen und Sportlern, die am Samstag in Linstow (Kreis Rostock) mit der Sportplakette des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden sind. Die Plakette würdigt besonderes ehrenamtliches Engagement und herausragenden sportlichen Erfolg bei wichtigen Wettkämpfen.

Claudine Vita gewann bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 in München die Bronzemedaille, Jette Müller belegte im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest Platz sieben und bei der Europameisterschaft in Rom Rang vier vom Ein-Meter-Brett.

Weitere Plaketten gingen an Regina Frank (1. Wolgaster Bewegungsverein), Lothar Großklaus (Kreissportbund Vorpommern-Rügen), Anita Krüger (Grabower Sportverein), Peter Müller (Biendorfer Sportverein), Renate Nelson (PSV Ribnitz-Damgarten), Rainer Sbach (Ueckermünder Turnverein von 1861), Inge Schindler (SG Fiko Rostock) und Jürgen Stoffers (Fechtgesellschaft Schwerin).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern