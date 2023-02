Personalmangel ist Problem für stationäre Kinderhilfe

Die stationäre Kinderhilfe und Jugendhilfe im Nordosten leidet unter Personalmangel. „Die Not ist groß. Seit Jahren kriegen wir immer mehr Anfragen“, sagt Inka Peters, Landesgeschäftsführerin der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke der Deutschen Presse-Agentur. Oft könne sie Kinder, die Betreuung bräuchten, nicht aufnehmen. „Weil wir kein Personal haben“, sagte Peters zur Begründung. In Wolgast stehe ein Kinderdorfhaus deshalb sogar leer. In solche Kinderdorfhäuser werden Kinder aufgenommen, wenn sie zum eigenen Schutz aus ihren leiblichen Familien herausgenommen werden.

Am großen Familien-Wochenkalender in der Küche von Familie Deutschmann ist der Eintrag „Umgang Papa 13-15 Uhr (Spielsachen!)“ zu lesen.

Wolgast (dpa/mv). Die stationäre Kinderhilfe und Jugendhilfe im Nordosten leidet unter Personalmangel. „Die Not ist groß. Seit Jahren kriegen wir immer mehr Anfragen“, sagt Inka Peters, Landesgeschäftsführerin der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke der Deutschen Presse-Agentur. Oft könne sie Kinder, die Betreuung bräuchten, nicht aufnehmen. „Weil wir kein Personal haben“, sagte Peters zur Begründung. In Wolgast stehe ein Kinderdorfhaus deshalb sogar leer. In solche Kinderdorfhäuser werden Kinder aufgenommen, wenn sie zum eigenen Schutz aus ihren leiblichen Familien herausgenommen werden.

Auch der Kommunale Sozialverband MV bestätigt, der Fachkräftemangel im Erziehungsbereich sei vor allem in der stationären Kinder- und Jugendhilfe deutlich spürbar und stelle die Träger der Einrichtungen vor große Herausforderungen. Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern wurden zum Stichtag 31. Dezember 2021 1894 Kinder und Jugendliche im Nordosten in Form stationärer Jugendhilfe betreut. Das heißt, sie waren etwa in Heimen, Kinderdorfhäusern, Jugendwohngemeinschaften sowie eigenständigen Wohngruppen oder lebten einzeln betreut.

Peters sagte, sie erhalte teilweise Anfragen aus Berlin. Aktuell habe sie eine Kapazität von gut 30 Plätzen, die auch belegt seien. Entsprechend der Anfragen von Jugendämtern könnte sie nach eigner Aussage jedes Jahr ein zusätzliches Kinderdorfhaus eröffnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern