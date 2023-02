Christina Wassen gewinnt hochkarätiges Turmspringen bei DM

Christina Wassen hat bei den deutschen Meisterschaften im Wassersprung in Rostock eine starke Vorstellung abgeliefert. Die Berlinerin setzte sich am Freitag im Turmspringen vor ihrer Schwester Elena Wassen und Clubkollegin Pauline Pfeif durch. Die EM-Bronzemedaillengewinnerin kam auf gute 357,40 Punkte und konnte sich dabei vom Vorkampf über das Halbfinale bis zum Finale in jeder Runde steigern. Dabei übertraf sie stets die Punktzahl, die zur WM-Qualifikation gefordert wird.