Greifswalder Containerunterkunft soll ins Ostseeviertel

Greifswald (dpa/mv). Die in Greifswald geplante Containerunterkunft für etwa 500 Geflüchtete soll am Rand des Ostseeviertels im Osten der Stadt entstehen. Auf diesen Standort werde es hinauslaufen, sagte ein Landkreissprecher am Freitag. Die Fläche liegt neben einer Sporthalle und einer Schule. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Am Montag will der Kreistag von Vorpommern-Greifswald über die Beschaffung der Container entscheiden. Zudem soll es am Montagabend eine Sitzung der Ortsteilvertretung Ostseeviertel geben, zu der auch eine Vertreterin des Landkreises erwartet wird.

Der Landkreis hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass in Greifswald eine entsprechende Unterkunft entstehen soll und mehrere Flächen zur Auswahl stünden. Laut Landrat Michael Sack (CDU) soll die Unterkunft so schnell wie möglich gebaut werden. Er rechnet mit einem weiter starken Zuzug von Geflüchteten. Die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis seien voll belegt.

