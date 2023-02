Nahverkehr Handyticket in Greifswald startet kommende Woche

Fahrgäste in und um Greifswald können ab Anfang März ihr Handy zum Bezahlen von Nahverkehrstickets nutzen. Am 2. März starte ein entsprechendes Handyticket-System, teilten die Stadtwerke Greifswald am Freitag mit. Möglich werde dies durch die VBG.Deutschland-App. Auch Reiseplanung sei hiermit möglich. Ab Anfang April starte über die App auch der Vorverkauf des vergünstigten Deutschlandtickets. Über eine Verlinkung stünden auch Fernverkehrstickets zur Verfügung. Zudem gebe es für die ersten sechs Monate Rabatte auf bestimmte Tickets.