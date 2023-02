Rostock soll zum Sommer digitale Gästekarte erhalten

Urlauber sollen in Rostock möglicherweise schon ab kommenden Sommer von einer digitalen Gästekarte profitieren. Mit ihr sollen Touristen etwa kostenfrei den Nahverkehr oder Toiletten nutzen können, teilte die Tourismuszentrale von Rostock und Warnemünde am Freitag mit. Die Gästekarte solle 3,70 Euro kosten und auch Vergünstigungen bei Führungen und Rundfahrten, in Museen oder etwa bei Wellnessangeboten bieten. Den Plänen zufolge könnten Touristen schon zu Hause das digitale Dokument abrufen und dann in Rostock nutzen.