Synode beschließt weitreichende Geschlechter-Gleichstellung

Travemünde. Die Synodalen der Nordkirche haben einen weitreichenden Beschluss zur Gleichstellung der Geschlechter gefasst. Sie verabschiedeten am Freitag ein Gesetz, das eine verbindliche Geschlechterparität und eine verbindliche Quote für junge Mitglieder festschreibt. Danach soll künftig mindestens jedes zehnte Mitglied der Landessynode unter 27 Jahre alt sein, teilte die Synode am Freitag mit.

Die Landessynode sei damit eine Vorreiterin, in der die Geschlechtergleichheit ab der nächsten Legislaturperiode qua Gesetz gesichert werde, sagte die Synodenpräses Ulrike Hillmann. Für die Änderung stimmte die Synode mit unerwartet deutlicher Mehrheit bei drei Gegenstimmen.

Für den Nachmittag stand die Beratung über das Kirchengesetz zum Einsatz von Informationstechnologie auf dem Programm. Ziel des Gesetzes ist eine verbindliche Nutzung einheitlicher IT-Dienste auf den verschiedenen Ebenen der Nordkirche.

Am Morgen hatten die Synodalen in einer Andacht erneut an den Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr erinnert. Dabei rief der Synodale Hans-Martin Gutmann dazu auf, sich angesichts der Gewalt nicht entmutigen zu lassen. „Rache ist der bekloppte kleine Bruder der Gerechtigkeit“, sagt Gutmann.

