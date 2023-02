Prozess nach Tod von Hertha-Fan nach Relegationsspiel

Schilder an der Fassade weisen das Landgericht Berlin aus.

Rund neun Monate nach dem Tod eines Hertha-Fans beginnt vor dem Landgericht Berlin heute (9.15 Uhr) der Prozess gegen einen 24-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem Mann Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der 24-Jährige soll am 19. Mai 2022 nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in Berlin dem Hertha-Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch sei dieser ungebremst zu Boden gefallen und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Der 55-Jährige erlitt laut Anklage ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später in einem Krankenhaus.