Opposition bezweifelt Aussagen zu Klimastiftungs-Steuerakte

Die Opposition bezweifelt die Beteuerungen der Landesregierung, in der Frage der Schenkungssteuer für die umstrittene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern keinen Druck auf das zuständige Finanzamt ausgeübt zu haben. „Wäre es wirklich so, wie Herr Geue behauptet, dann hätte die Mitarbeiterin nicht voller Panik die Unterlagen verbrannt, statt ihren Fehler einfach einzuräumen“, erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow, am Donnerstag. „Ich kann mir die Tat der Beamtin nur so erklären, dass der Druck, den das Finanzministerium auf das Finanzamt ausgeübt hat, gewaltig gewesen sein muss.“