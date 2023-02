Kriminalität Prozess: Am Bahnhof Greifswald in den Hals gestochen

Knapp fünf Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald wird der Prozess gegen den Tatverdächtigen ab 9. März beginnen. Wie das Landgericht Stralsund am Donnerstag mitteilte, werden dem 27-Jährigen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er hat laut Staatsanwaltschaft am 24. Oktober 2022 einem anderen Mann auf dem belebten Bahnhofsvorplatz in Greifswald mit einem Küchenmesser unerwartet in den Hals gestochen.