Diebe stehlen Steuertechnik aus Traktoren an Seenplatte

Gültz (dpa/mv). Einbrecher haben in Gültz bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) erneut Steuertechnik aus Traktoren gestohlen. In der Nacht wurde ein sogenanntes Parallelfahrsystem bei Ackerschleppern in dem Agrarbetrieb in Gültz ausgebaut und entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Solche GPS-gesteuerten Systeme dienen der Spurführung, damit die Agrarmaschinen unter anderem beim Säen die beste Spur für den Pflanzenanbau finden. Die Mitarbeiter bemerkten den Angaben nach am Morgen bei Dienstbeginn den Verlust, dessen Wert mit rund 16.000 Euro angegeben wurde. Die Suche nach den flüchtigen Tätern dauere noch an.

Im Nordosten kommt es seit Monaten immer wieder zu Diebstählen solcher Agrarsteuertechnik, oft auch von Bordcomputern. Am Donnerstag sollte in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) in dem Zusammenhang ein Prozess gegen einen Beschuldigten beginnen.

