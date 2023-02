Greifswalder Corona-Impfstützpunkt schließt kommende Woche

Der Greifswalder Corona-Impfstützpunkt steht vor der Schließung. Die letzten Impfungen gegen das Coronavirus sollten dort am kommenden Dienstag stattfinden, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mit. Künftig sollen die Impfungen in die Verantwortung der niedergelassenen Ärzte übergehen.