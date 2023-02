Heringsdorfer Flughafen: Zahl der Linienpassagiere gestiegen

Die Zahl der Linienpassagiere des Heringsdorfer Flughafens ist gestiegen. 2022 seien mehr als 7000 Linienfluggäste gezählt worden, teilten die Betreiber des Flughafens auf der Urlaubsinsel Usedom am Mittwoch mit. Im Jahr davor waren es knapp 5000 gewesen. Nach der Corona-Pandemie habe sich der Regionalflughafen Heringsdorf wieder stabilisieren können, hieß es. Vor der Pandemie hatte der Flughafen 2019 noch mehr als 20.000 Linienfluggäste gezählt.

Die Zahl der Gesamtfluggäste sank hingegen im Vergleich zu 2021 etwas von knapp 14.700 auf etwas mehr als 13.800. Der Flughafen ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Knotenpunkt für Rettungs-, Versorgungs- sowie für Trainings- und Tankflüge sowie sehr beliebt bei Hobby- und Freizeitpiloten. Insgesamt registrierte der Tower 2022 mehr als 4900 Flugbewegungen (2021: gut 4000).

Die Linienflugsaison soll am 29. April starten und bis 28. Oktober dauern. Dabei sind weiter Verbindungen nach Frankfurt am Main, Flüge aus Luxemburg, sowie Flüge von und nach Kassel vorgesehen. Neu ist eine Verbindung von und nach Mannheim. 2023 soll unter anderem generell auf einen satellitengestützten Anflug umgestellt werden, was vor allem bei Schlechtwetter Vorteile schaffe. Außerdem war zuletzt die Befeuerungsanlage modernisiert worden.

