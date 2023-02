Start-ups: weitere Förderung für Innovationszentren

Spezielle Anlaufpunkte sollen im Nordosten die digitale Innovation und unternehmerischen Initiativen fördern. Der Schweriner Digitalisierungsminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) haben am Mittwoch in Stralsund entsprechende Zuwendungsbescheide für europäische Fördermittel in Höhe von rund fünf Millionen Euro überreicht. Dabei gehe es um die Unterstützung für fünf der sechs Digitalen Innovationszentren (DIZ) in Mecklenburg-Vorpommern sowie für zwei Co-Working-Projekte im ländlichen Raum, hieß es in einer Mitteilung des Schweriner Wirtschaftsministeriums.

Für Start-ups böten die Zentren individuelle, professionelle Hilfe und Zugang zu regionalen und branchenspezifischen Netzwerken, erklärte Meyer. Seit 2018 seien an den fünf Hochschulstandorten im Land sowie in der Landeshauptstadt - also in Wismar, Rostock, Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin - DIZ aufgebaut worden, hieß es in der Mitteilung. Bei der sich nun anschließenden Förderperiode gehe es um den Ausbau und die Weiterentwicklung gemeinsamer Programme, erklärte Pegel.

