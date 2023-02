Daniel Trepsdorf Linke-Kandidat für Schweriner OB-Wahl

Vier Wochen vor Ablauf der Meldefrist für die Wahl des Oberbürgermeisters in Schwerin hat der vierte Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Für die Linke, die mit Angelika Gramkow bereits von 2008 bis 2016 das Stadtoberhaupt gestellt hatte, wird Daniel Trepsdorf kandidieren. Sein Ziel sei es, der Stadtentwicklung trotz Sparzwangs wieder Impulse zu verleihen. „Schwerin ist zwar hoch verschuldet. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir unsere Zukunftsoptionen verspielen. Das Bild einer schwäbischen Hausfrau passt nicht zu einer Landeshauptstadt“, sagte Trepsdorf am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin (dpa/mv). Vier Wochen vor Ablauf der Meldefrist für die Wahl des Oberbürgermeisters in Schwerin hat der vierte Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Für die Linke, die mit Angelika Gramkow bereits von 2008 bis 2016 das Stadtoberhaupt gestellt hatte, wird Daniel Trepsdorf kandidieren. Sein Ziel sei es, der Stadtentwicklung trotz Sparzwangs wieder Impulse zu verleihen. „Schwerin ist zwar hoch verschuldet. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir unsere Zukunftsoptionen verspielen. Das Bild einer schwäbischen Hausfrau passt nicht zu einer Landeshauptstadt“, sagte Trepsdorf am Mittwoch in Schwerin.

Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) warf er vor, sich dem Spardiktat der Landesregierung zu unterwerfen und so wichtige Investitionen auf die lange Bank zu schieben. So fehlten Hilfsangebote und Treffpunkte für Jugendliche. Die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft zeige sich auch in der Belegung einzelner Wohngebiete. „Wir brauchen eine Politik, die dem entgegenwirkt“, sagte der 46-jährige Sozialwissenschaftler, der seit Jahren in der Demokratieberatung tätig ist.

Die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin findet am 4. Juni 2023 statt. Noch bis zum 21. März können Bewerber ihre Unterlagen einreichen. Amtsinhaber Badenschier, der 2016 die Wahl überraschend gewonnen hatte, war bereits im September 2022 vom SPD-Ortsverband mit großer Mehrheit für eine neuerliche Kandidatur nominiert worden. Der Mediziner strebt eine zweite Amtszeit an. Neben Trepsdorf stehen zwei weitere Kandidaten fest. Der parteilose Theologe und Diakonie-Geschäftsführer Thomas Tweer tritt mit Unterstützung von CDU, FDP und der Wählervereinigung Unabhängige Bürger zur Wahl an. Die AfD schickt den Bundestagsabgeordneten und Landessprecher der Partei, Leif-Erik Holm, ins Rennen um die Stadtspitze.

