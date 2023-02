Geflüchtetenheime: Kommunen wollen Flexibilität bei Größe

In der Debatte um Standorte für Flüchtlingsunterkünfte wollen die Kommunen im Kreis Nordwestmecklenburg mehr Flexibilität. Wie das Büro des Bürgermeisters von Grevesmühlen am Mittwoch präzisierte, wünsche man sich, dass für Unterkünfte auch Flächen von nur 1000 Quadratmetern mit Kapazitäten für bis zu 50 Personen grundsätzlich in Betracht gezogen würden. Dies bedeute nicht, dass alle Unterkünfte derart klein ausfallen müssten.