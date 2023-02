FDP: Flüchtlingsgipfel ohne Bereitschaft vom Land sinnlos

Ohne die Bereitschaft des Landes zu mehr Engagement hat aus Sicht der FDP-Fraktion in Schwerin der von der CDU geforderte Flüchtlingsgipfel keine Aussicht auf Erfolg. „Den Weg über einen erneuten Gipfel halten wir für nicht sachgerecht. Es muss einen offenen und zielgerichteten Austausch auf Augenhöhe geben - und zwar unter Beteiligung des Parlaments“, sagte Fraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin.