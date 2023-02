Landespräventionspreis für Projekte im MV-Sport ausgelobt

Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung würdigt in diesem Jahr zum vierten Mal besondere Leistungen von Sportvereinen in der Gewaltprävention und für ein friedliches Miteinander. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, wird der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Preis im Rahmen des 12. Landespräventionstages verliehen, der am 22. Juni 2023 im Rostocker Ostseestadion stattfindet.