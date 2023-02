Pokalfinale: Schwerins Coach zollt Gegner Potsdam Respekt

Mit dem Erreichen des DVV-Pokalfinals in Mannheim haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin eines ihrer beiden Minimalziele in dieser Saison erreicht. Am Sonntag (16.45 Uhr) soll nun gegen den SC Potsdam im ersten von zwei Wettbewerben die Krönung folgen. Obwohl die Mecklenburgerinnen das Hinrundenspiel in der Bundesliga Ende Dezember für sich entschieden hatten und in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem aktuellen Zweiten liegen, stellte Trainer Felix Koslowski am Dienstag jedoch klar: „Man muss nicht über Favoritenrollen reden. Potsdam spielt eine hervorragende Saison. Sie haben den Supercup gewonnen, und in der Liga spielen sie sehr konstant und auf hohem Niveau.“

Schwerin (dpa/mv). Mit dem Erreichen des DVV-Pokalfinals in Mannheim haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin eines ihrer beiden Minimalziele in dieser Saison erreicht. Am Sonntag (16.45 Uhr) soll nun gegen den SC Potsdam im ersten von zwei Wettbewerben die Krönung folgen. Obwohl die Mecklenburgerinnen das Hinrundenspiel in der Bundesliga Ende Dezember für sich entschieden hatten und in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem aktuellen Zweiten liegen, stellte Trainer Felix Koslowski am Dienstag jedoch klar: „Man muss nicht über Favoritenrollen reden. Potsdam spielt eine hervorragende Saison. Sie haben den Supercup gewonnen, und in der Liga spielen sie sehr konstant und auf hohem Niveau.“

Dass seine Mannschaft dem damaligen Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zugefügt hatte, führte Koslowski auf einen „guten Moment“ zurück. Er verwies aber darauf, dass diese Partie mittlerweile fast zwei Monate zurückliegt. „Potsdam hat sich weiterentwickelt, wir haben weiter an uns gearbeitet. Dementsprechend werden wir ein Match sehen zwischen zwei sehr guten Mannschaften.“

Die Potsdamerinnen sind am Dienstagabend allerdings noch auf europäischer Bühne gefordert gewesen. Als Dritter der Gruppenphase in der Champions League hat sich der SC für das Viertelfinale um den CEV Cup qualifiziert. Fast wäre es in der Runde der besten acht Clubs ebenfalls zum Duell mit dem SSC gekommen, doch die Auswahl von Koslowski musste sich in der Playoff-Runde Scandicci aus Italien geschlagen geben. Ansonsten hätten sich beide Teams binnen neun Tagen dreimal gegenübergestanden.

