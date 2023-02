Windkraft Nordex baut Großturbine in Rostock in Serie

Rostock. Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat in seinem Werk in Rostock den Startschuss für die Serienproduktion von Großturbinen der 6-Megawatt-Klasse gegeben. Von den knapp 13 Meter langen, 7 Meter hohen und über 70 Tonnen schweren Maschinenhäusern sollen langfristig jährlich bis zu 150 Exemplare gebaut werden, was einer Leistung von etwa einem Gigawatt entspricht. „Rund zwei Millionen Euro haben wir in den Umbau der Fertigung in der Hansestadt investiert“, sagte Nordex-Chef José Luis Blanco am Dienstag.

Werksleiter Alexander Farnkopf betonte, das neue Modell zähle zu den leistungsstärksten Anlagen für die Windstromerzeugung an Land weltweit. Es kann eine Nennleistung bis zu 6,8 Megawatt erbringen. In Rostock würden annähernd 50 Prozent aller weltweit gefertigten Nordex-Maschinenhäuser hergestellt. 90 Prozent davon kommen in Deutschland und Europa zum Einsatz.

Die Serienproduktion der N163/6.X sichere auch Beschäftigung. „Wir planen weitere Einstellungen“, sagte Farnkopf. Heute seien im Rostocker Werk, dem früheren Standort des Dieselmotorenwerkes Rostock, rund 770 Mitarbeiter beschäftigt. 75 Fachkräfte sollen noch eingestellt und qualifiziert werden.

Nordex produziert auch in Spanien, Indien und China Maschinenhäuser. Weltweit beschäftigt die Gruppe 9000 Mitarbeiter, davon 2600 in Deutschland. Am Rostocker Standort sollen in diesem Jahr insgesamt 700 Turbinen in unterschiedlichen Leistungskategorien und Varianten produziert werden, darunter auch 4,5- und 5-Megawatt-Anlagen. Geliefert werden sie vor allem an Standorte in Deutschland, aber auch nach Skandinavien, Polen und in die Niederlande.

