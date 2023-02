Drohungen gegen Landrat: Schomann stellt Strafanzeige

Der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann, hat Strafanzeige wegen bei ihm eingegangener Drohungen gestellt. Wie das Polizeipräsidium in Rostock am Dienstag bestätigte, ermittelt die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei. Um welche Art der Drohung es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Der CDU-Politiker steht aktuell wegen des Baus von Flüchtlingsunterkünften in seinem Landkreis im Fokus von Bürgerprotesten, die teilweise tumultartige Züge hatten. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ (SVZ) berichtet.

Besonders groß ist der Protest im 500-Seelen-Ort Upahl, hier soll ein Containerdorf für 400 Menschen entstehen. Dagegen gibt es seit Wochen Kundgebungen.

Am Montagabend war eine erneute Beratung zur Flüchtlingsunterbringung zwischen Bürgermeistern, Landkreis und Kreistagsvertretern ergebnislos zu Ende gegangen. Schomann fordert Hilfe vom Bund, er sieht die Kommunen mit der Aufgabe überfordert. In den nächsten Tagen will er einzeln auf Bürgermeister zugehen und ausloten, ob ein Unterkunftsbau in ihrer Gemeinde möglich ist.

