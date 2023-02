Technik-Klau aus Landmaschinen: Prozess gegen Mann

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von GPS-Steuertechnik aus Agrarmaschinen muss sich ein 47-jähriger Mann an diesem Donnerstag am Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im Sommer 2020 Bordcomputer und anderes GPS-Zubehör aus Traktoren und Mähdreschern in Vorpommern ausgebaut und gestohlen zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die Fälle ereigneten sich in Groß Luckow und Strasburg. Außerdem hatte er laut Polizei ein geländegängiges Fahrzeug gestohlen.