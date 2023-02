Bisky zum Krieg: Kaputte Gebäude zu malen wäre anmaßend

Der seit einem Jahr tobende Krieg in der Ukraine beeinflusst nachhaltig auch die Arbeit des Malers Norbert Bisky. „Ich habe (früher) viel Zerstörung, kaputte Gebäude, Brutalität, brutale Motive gemalt in meinen Bildern“, sagte der 52-Jährige der dpa in Berlin vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine (24. Februar). „Das mache ich im Moment nicht, es kommt überhaupt nicht vor, weil ich es völlig irre und anmaßend finden würde, jetzt aus der Ferne Bilder zu malen, die sich auch nur im Entferntesten auf diese Kriegssituation beziehen würden. Ich vermeide das bewusst.“

Berlin. Der seit einem Jahr tobende Krieg in der Ukraine beeinflusst nachhaltig auch die Arbeit des Malers Norbert Bisky. „Ich habe (früher) viel Zerstörung, kaputte Gebäude, Brutalität, brutale Motive gemalt in meinen Bildern“, sagte der 52-Jährige der dpa in Berlin vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine (24. Februar). „Das mache ich im Moment nicht, es kommt überhaupt nicht vor, weil ich es völlig irre und anmaßend finden würde, jetzt aus der Ferne Bilder zu malen, die sich auch nur im Entferntesten auf diese Kriegssituation beziehen würden. Ich vermeide das bewusst.“

Der in Leipzig geborene und in der DDR aufgewachsene Maler zählt mit seinem expressiven Malstil zu den wichtigsten deutschen Gegenwartskünstlern. Für einen künstlerischen Umgang mit den Ereignissen in der Ukraine benötigt er mehr Abstand. „Malerei existiert im außersprachlichen Bereich“, sagte Bisky. „Ich werde viel Zeit brauchen, um diesen Wahnsinn, den wir jetzt erleben, in Bilder zu transformieren.“

Der Krieg verschiebt für Bisky auch die Bedeutung älterer Werke. „Wenn ich etwa eine Arbeit übergebe, die sich mit einem zerstörten Werk eines Expressionisten beschäftigt, dann kriegt das natürlich auf einmal einen ganz anderen Bezug, obwohl ich die 2017 gemacht habe, also lange bevor dieser Krieg losging.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern