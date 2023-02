Finanzen und Energiesparen Schwerpunkte auf Baumesse 2023

Die wegen gestiegener Zinsen schwierigere Baufinanzierung und das Energiesparen sind zwei Schwerpunkte der ersten Baumesse in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Die Messe „Bauen & Sanieren - Eigenheim“ startet mit etwa 80 Ausstellern am Freitag in Neubrandenburg, wie eine Sprecherin der Veranstalterin Neue Messe Rostock am Montag sagte. So wollen Banken, Finanzierer und Hausbaufirmen Wege aufzeigen, wie Bauvorhaben unter komplizierten Bedingungen abgesichert und Immobilien langfristig finanziert werden können.