Wahlen: SPD-Kandidatin will CDU-Bürgermeister ablösen

Sternberg (dpa/mv). In Sternberg (Ludwigslust-Parchim) sind die Menschen am Sonntag (08.00 Uhr) zur ersten Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters im Jahr 2023 in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Dort will die 49-jährige Kathrin Haese (SPD) den 63-jährigen Amtsinhaber Armin Taubenheim (CDU) ablösen, der seit 2016 im Amt ist. Wahlberechtigt sind rund 3500 Menschen. Davon hat rund ein Fünftel bereits per Brief gewählt.

In Sternberg, wo über Jahrhunderte auch der Landtag von Mecklenburg tagte, stellt die CDU seit 1990 die Verwaltungsspitze. In der Stadtvertretung haben die CDU sieben, SPD vier, Linke zwei und AfD einen Abgeordneten, dazu kommt ein Einzelbewerber. Im Nordosten stehen 2023 weitere Bürgermeisterwahlen an: In Röbel am 12. März, in Malchow und Strasburg am 23. April und in Schwerin am 4. Juni.

