Für Frieden und gegen Waffen: Hunderte bei Menschenkette

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben mehrere hundert Leute mit einer Menschenkette für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konfliktes und gegen weitere Waffenlieferungen protestiert. Die Teilnehmer versammelten sich am Samstag mit Transparenten und Friedensfahnen in Waren an der Müritz zu einer rund 500 Meter langen Reihe an der Bundesstraße 192. Organisator war die Initiative Menschlich-Stark-Miteinander, die sonst die montäglichen Proteste initiiert. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer diesmal mit etwas mehr als 300 Leuten an. Bei der ersten Menschenkette Ende Januar waren 400 Teilnehmer gezählt worden.