Schwerinerinnen gefordert: „Werden uns alles abverlangen“

Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin auf den VC Wiesbaden und wollen ihre Erfolgsbilanz gegen den Ligakonkurrenten fortschreiben. Trotz der Siege in der Bundesliga-Hinrunde und im Pokal-Viertelfinale sowie des großen Abstandes in der Tabelle mahnte Trainer Felix Koslowski vor dem Duell am Samstag (19.00 Uhr) jedoch: „Ich bin sicher, sie werden uns alles abverlangen.“

Schwerin (dpa/mv). Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin auf den VC Wiesbaden und wollen ihre Erfolgsbilanz gegen den Ligakonkurrenten fortschreiben. Trotz der Siege in der Bundesliga-Hinrunde und im Pokal-Viertelfinale sowie des großen Abstandes in der Tabelle mahnte Trainer Felix Koslowski vor dem Duell am Samstag (19.00 Uhr) jedoch: „Ich bin sicher, sie werden uns alles abverlangen.“

Dabei verwies der Schweriner Coach auf die Rückkehr der noch zu Saisonbeginn verletzten Rene Sain. Seit die Libera wieder auf dem Feld steht, hat Würzburg nur eine der vergangenen sieben Partien verloren und sich auf den siebten Tabellenplatz vorgearbeitet. „Sie haben viel Qualität in ihren Reihen. Sie spielen guten Volleyball, haben eine starke Annahme, einen sehr guten Aufschlag, spielen gut in Block und Abwehr“, lobte Koslowski die Gastgeberinnen.

Dass am Sonntag in einer Woche das Pokalfinale gegen den SC Potsdam auf dem Programm steht, versucht die Schwerinerinnen vor der Partie in Wiesbaden auszublenden. „Erst einmal geht es für uns um wichtige Punkte in der Bundesliga. Wir wollen darum kämpfen, vielleicht noch den einen oder anderen Platz nach oben zu kommen“, betonte Koslowski. In der Tabelle liegen die Mecklenburgerinnen weiterhin auf Rang drei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern