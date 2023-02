Haftstrafe für mutmaßlichen Drogendealer gefordert

Eine mehrjährige Haftstrafe hat die Staatsanwaltschaft für einen 58-jährigen Mann aus Wismar gefordert, der wegen Drogenhandels und Körperverletzung vor dem Landgericht Schwerin steht. Zum Prozessende forderte die Anklage am Freitag in ihrem Plädoyer fünf Jahre und neun Monate Haft. Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der Mann in seiner Wohnung Drogengeschäfte am Laufen hatte. Ferner habe der Mann eine drogenabhängige Bekannte während einer Geburtstagsfeier geschlagen und gewürgt.