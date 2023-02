Betriebs- und Personalrätepreis werden erstmals vergeben

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vergibt in diesem Jahr erstmals einen Preis für Betriebs- und Personalräte. Ausgezeichnet werden sollen Personen oder Gremien, die mit ihrem Einsatz die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten gestärkt, Arbeitsbedingungen erleichtert und für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gesorgt haben. Weitere Kriterien sind Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitssicherheit, Gesundheit und Innovationen. Mit dem Preis würden Engagement und Mut von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewürdigt, die sich mit ganzer Kraft für ihre Kollegen einsetzten, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin. Vorschläge können bis zum 17. März eingereicht werden. Der in drei Kategorien vergebene Preis wird am 28. April in Schwerin verliehen.

Schwerin (dpa/mv). Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vergibt in diesem Jahr erstmals einen Preis für Betriebs- und Personalräte. Ausgezeichnet werden sollen Personen oder Gremien, die mit ihrem Einsatz die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten gestärkt, Arbeitsbedingungen erleichtert und für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gesorgt haben. Weitere Kriterien sind Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitssicherheit, Gesundheit und Innovationen. Mit dem Preis würden Engagement und Mut von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewürdigt, die sich mit ganzer Kraft für ihre Kollegen einsetzten, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin. Vorschläge können bis zum 17. März eingereicht werden. Der in drei Kategorien vergebene Preis wird am 28. April in Schwerin verliehen.

Der DGB begrüßte die Auslobung dieses Preises. Arbeitnehmervertreter würden den Beschäftigten dabei helfen, ihre Rechte durchzusetzen und für faire Arbeitsbedingungen streiten. „Wer sich auf starke Betriebs- und Personalräte und Gewerkschaften verlassen kann, ist besser dran“, sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord.

Die gewerkschaftliche Bindung beträgt Erhebungen zufolge in Deutschland etwa 15 Prozent. In Ostdeutschland ist sie noch niedriger, was Fachleute als einen Grund dafür sehen, dass die Tarifbindung und damit die Löhne noch immer unter Westniveau liegen. In den oft kleinen Unternehmen im Nordosten gibt es vielfach keine Betriebsräte. Die Landesregierung will mit einer abgestuften Fördermittelzuteilung und einem geänderten Vergabegesetz für Aufträge der öffentlichen Hand die Unternehmen animieren, Tariflöhne zu zahlen. Dieses Vorgehen trifft bei Wirtschaftsverbänden auf Kritik.

Der SPD-Landtagabgeordnete Christian Winter verwies auf Studien, nach denen besonders bei Betrieben ohne Tarifvertrag ein Betriebsrat das Lohnniveau signifikant erhöht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plane ein Gesetz, das die Behinderung von betrieblicher Mitbestimmung künftig als Offizialdelikt einstufe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern