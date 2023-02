Bundespolizei fasst mutmaßlichen Schleuser: Haft beantragt

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) auf frischer Tat gefasst. Wie ein Sprecher am Freitag sagte, wurde der 35 Jahre alte Mann am Donnerstag auf der Autobahn 11 gestoppt. In seinem Wagen saßen ein 21-jähriger Mann aus Syrien und zwei Frauen aus Eritrea. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer die Insassen von der Grenze zu Weißrussland - die sogenannte Belarus-Route - abgeholt und quer durch Polen nach Deutschland gebracht hatte. Die Insassen wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, der Fahrer festgenommen.

Später sei bekannt geworden, dass der Fahrer bereits Anfang der Woche drei andere Geflüchtete aus Syrien in Lettland abgeholt und an die deutsch-polnische Grenze gefahren hatte. Diese Gruppe war in Ladenthin bei Penkun aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl für den 35-jährigen Tatverdächtigen beantragt.

