Traktor und Auto stoßen zusammen: 37-Jähriger stirbt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor in der Nähe von Rostock ist der 37-jährige Autofahrer noch Unfallort gestorben. Das Auto war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur geraten und mit dem Traktor zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die L182 zwischen Bentwisch und Groß Kussewitz im Landkreis Rostock wurde nach dem Unfall am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100.000 Euro.